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В Австралии столкнулись два самолета, есть жертвы

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 09:26
В Австралии столкнулись два самолета, есть жертвы
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Погибли 4 человека

В Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.

Отмечается, что в учебном самолете, который вылетел с аэродрома Мангалор, находились пилот и инструктор, в другом также находились 2 человека. В результате катастрофы никто не выжил.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют, как именно самолеты оказались на одной траектории полета.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском городе Бетел разбился небольшой самолет Piper PA-32 авиакомпании Yute Air, который направлялся из Кипнука. В результате катастрофы погибли 5 человек. Причина авиакатастрофы неизвестна.

Также РБК-Украина писало, что 5 февраля во время посадки в международном аэропорту Стамбула потерпел крушение самолет авиакомпании Pegasus. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. После столкновения в самолете произошло возгорание. В результате самолет развалился на три части.

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