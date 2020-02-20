ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие

Новости » Происшествия     20.02.2020 - 14:45
В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Фото: поезд сошел с рельсов (twitter.com)

Всего в поезде может быть до 200 пассажиров

В австралийском штате Виктория поезд сошел с рельсов, в результате погибли как минимум двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал 7News.

Сообщается, что поезд, следовал из Сиднея в Мельбурн и сошел с рельсов в 45 км к северу от Мельбурна.

Известно, что всего в поезде может быть до 200 пассажиров, многие оказались заблокированы внутри вагонов.

Отметим, что на место инцидента прибыли сотрудники чрезвычайных служб, а также вертолет скорой помощи. Железнодорожное движение в районе аварии в настоящий момент перекрыто.

Сейчас причины инцидента не известны.

Напомним, вчера в Австралии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов, в результате чего погибли 4 человека. По данным управления безопасности гражданской авиации, в штате Виктория примерно в 120 км к северу от Мельбурна в небе столкнулись самолет летной школы Piper Seminole и частный самолет Beechcraft Travel Air.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бангладеш поезд сошел с рельсов в подокруге Кулаура, в результате чего погибли шесть человек и 67 человек пострадали. Сообщается, что сошли пять вагонов Upaban Express. Причина в поломке дренажной трубы на канале Барамчал.

В Кабмине отреагировали на скандальное разглашение имени погибшего бойца на Донбассе В Австралии столкнулись два самолета, есть жертвы
Новости Украины погибшиеАвстралияавария
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь