В США разбился самолет, погибли 5 человек

Иллюстративное фото (facebook com yutebethel)

Причина авиакатастрофы в США неизвестна

В городе Бетел, что в американском штате Аляска разбился небольшой самолет, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anchorage Daily News.

Отмечается, что небольшой самолет Piper PA-32 авиакомпании Yute Air следовал из Кипнука к Бетелу.

"Пять человек погибли в результате авиакатастрофы самолета на юго-западе Бетела в четверг после обеда", - говорится в сообщении.

К месту происшествия был направлен вертолет Национальной гвардии со спасателями.

Согласно предварительной информации Федерального авиационного управления США, причина авиакатастрофы неизвестна. Управление тоже начало расследование.

Напомним, авмакатастрофа, в результате которой погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате катастрофы также погиб помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер. На борту также находились Сара Честер и его дочь Пейтон.

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах вблизи города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места аварии вертолета.