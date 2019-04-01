Во Франции подсчитали голоса на выборах президента Украины

Результаты выборов президента Украины: на избирательном участке в Париже закончился подсчет голосов. Об этом сказала член участковой избирательной комиссии Анна Бойко, сообщает "Укринформ".

Отмечается, что по результатам обработки 1029 бюллетеней, что соответствует количеству избирателей, принявших участие в голосовании, Петр Порошенко получил 479 голосов (46,55%), а на втором месте оказался Владимир Зеленский - у него 171 голос (16,62%).

При этом третьим стал Анатолий Гриценко. За него проголосовали 165 избирателей (16,04%).

Сообщается, что Игорь Смешко с 84 голосами (8,16%) стал четвертым, за Руслана Кошулинского голоса отдали 48 избирателей (4,67%). Кроме того, Юлия Тимошенко была шестой - 42 голоса (4,08%).

Напомним, ЦИК обработал более 25% протоколов по состоянию на 4:40. По подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,02% украинцев. На втором месте - Петр Порошенко, за которого проголосовали 16,86% граждан.

Как писало РБК-Украина, ЦИК опубликовал результаты выборов в 14 избирательных участках за рубежом. В частности, опубликованы результаты выборов в 14 странах, расположенных к востоку от Украины. Из кандидатов в президенты больше всего там поддерживают Петра Порошенко, Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко.

Добавим также, окончательные данные Национального экзит-пола гласят, что Владимир Зеленский лидирует с результатом 30,6% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.