У Франції підрахували голоси на виборах президента України

Результати виборів президента України: на виборчій дільниці у Парижі закінчився підрахунок голосів. Про це сказала член дільничної виборчої комісії Ганна Бойко, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що за результатами опрацювання 1029 бюлетенів, що відповідає кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, Петро Порошенко здобув 479 голосів (46,55%), а на другому місці опинився Володимир Зеленський - у нього 171 голос (16,62%).

При цьому третім став Анатолій Гриценко. За нього проголосували 165 виборців (16,04%).

Повідомляється, що Ігор Смешко з 84 голосами (8,16%) став четвертим, за Руслана Кошулинського голоси віддали 48 виборців (4,67%). Крім того, Юлія Тимошенко була шостою - 42 голоси (4,08%).

Нагадаємо, ЦВК опрацювала понад 25% протоколів станом на 4:40. За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 30,02% українців. На другому місці - Петро Порошенко, за якого проголосували 16,86% громадян.

Як писало РБК-Україна, ЦВК опублікувала результати виборів у 14 виборчих дільницях за кордоном. Зокрема, опубліковані результати виборів у 14 країнах, розташованих на схід від України. З кандидатів у президенти найбільше там підтримують Петра Порошенка, Володимира Зеленського та Анатолія Гриценка.

Додамо також, остаточні дані Національного екзит-полу свідчать, що Володимир Зеленський лідирує з результатом 30,6% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.