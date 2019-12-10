Во Франции начались протесты из-за пенсионной реформы

Фото: акция протеста во Франции (twitter.com / ajplus)

Французские профсоюзы проводят вторую масштабную акцию против пенсионной реформы

Во Франции, 10 декабря, профсоюзы проводят вторую масштабную акцию против пенсионной реформы, в рамках которой предполагается отменить привилегии для некоторых профессий. Об этом сообщают французские СМИ и телеканалы BFMTV, Lexpress, Le Monde.

Сообщается, что в акции участвуют 24,7% железнодорожников, а также 12% работников начальных школ и 19% - средних учебных заведений. В целом забастовку поддержали более 5% всех госслужащих.

Свою деятельность также приостановили семь из восьми французских нефтеперегонных заводов. В сопровождающих забастовку уличных акциях участвуют антиправительственные активисты.

Напомним, 8 декабря во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы. Во Франции будет курсировать только один из шести высокоскоростных поездов, лишь одна из шести пригородных электричек и два из 10 региональных поездов.

5 декабря в начались масштабные забастовки во многих городах Франции, среди которых Париж, Лион, Марсель, Нант. Всего планируется около 250 акций протестов. Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона относительно пенсионной реформы.

В тот же день в Нанте правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В Нанте произошли столкновения между полицией и радикальной группировкой Black Blocs. А в Париже во время протестов полиция задержала более 60 человек.