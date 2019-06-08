Во Франции перевернулось спасательное судно, есть погибшие

Иллюстративное фото (Pixabey)

Четверым из семи членов экипажа удалось доплыть до берега

У западного побережья Франции из-за бури Мигель в Атлантике перевернулось судно морской спасательной службы, в результате чего погибли трое членов экипажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По информации издания, в пятницу, 7 июня, судно спасателей вышло на помощь лодке с рыбаками, пострадавшей в результате шторма, обрушившегося на остров Л’Иль-д'Ю на западе Франции.

Синоптики зафиксировали скорость ветра 129 км/ч.

Отмечается, что катер спасателей перевернулся на расстоянии около 800 м от берега.

Четверым из семи членов экипажа на борту спасательного катера удалось доплыть до берега.

Три вертолета и около 60 пожарных отправились на поиски тел трех погибших членов команды.

Также сообщается, что в связи со штормом в десятерых французских департаментах был зафиксирован оранжевый уровень опасности, на западе страны были приостановлены железнодорожные перевозки.

Фото: пострадавшее спасательное судно

Напомним, 29 мая в Будапеште (Венгрия) на реке Дунай в среду, 29 мая, опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 32 туристами из Южной Кореи и двумя членами экипажа на борту. Число погибших в результате аварии экскурсионного судна в Будапеште по последним данным - 19 человек. Тела еще 9 человек, 8 южнокорейских туристов и одного венгерского члена экипажа, до сих пор ищут.