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У Франції перевернулося рятувальне судно, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 06:26
У Франції перевернулося рятувальне судно, є загиблі
Ілюстративне фото (Pixabey)

Чотирьом із семи членів екіпажу вдалося допливти до берега

Біля західного узбережжя Франції через буревій Мігель в Атлантиці перекинулося судно морської рятувальної служби, в результаті чого загинули троє членів екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією видання, в п'ятницю, 7 червня, судно рятувальників вийшло на допомогу човну з рибалками, що постраждав унаслідок шторму, який обрушився на острів Л’Іль-д'Є на заході Франції.

Синоптики зафіксували швидкість вітру 129 км/год.

Наголошується, що катер рятувальників перекинувся на відстані близько 800 м від берега.

Чотирьом із семи членів екіпажу на борту рятувального катера вдалося допливти до берега.

Три вертольоти і близько 60 пожежників вирушили на пошуки тіл трьох загиблих членів команди.

Також повідомляється, що у зв'язку зі штормом у десятьох французьких департаментах був зафіксований помаранчевий рівень небезпеки, на заході країни були припинені залізничні перевезення.

У Франції перевернулося рятувальне судно, є загиблі

Фото: постраждале рятувальне судно

Нагадаємо, 29 травня в Будапешті (Угорщина) на річці Дунай у середу, 29 травня, перекинувся пасажирський катер із 32 туристами з Південної Кореї і двома членами екіпажу на борту. Кількість загиблих у результаті аварії екскурсійного судна в Будапешті, за останніми даними, - 19 осіб. Тіла ще 9 людей, 8 південнокорейських туристів і одного угорського члена екіпажу, досі шукають.

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