UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Во Франции ожидают, что дискуссии в рамках нормандского формата вскоре возобновятся

Автор: Юлия Струк

Франция рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели. В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе, - ред.), но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. Он отметил, что РФ своими действиями завела ситуацию в тупик, выход из которого является только дипломатия.

Как писало РБК-Украина, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ стягивает войска к границе Украины. По его словам, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Подчеркнем, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ФранцияНормандский формат
Читайте также
Путин, Макрон и Меркель активизируют работу нормандских советников, - Кремль
Ничего об Украине без Украины: МИД о переговорах Меркель, Путина и Макрона
Прогноз погоды