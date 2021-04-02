Во Франции ожидают, что дискуссии в рамках нормандского формата вскоре возобновятся

Франция рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели. В Париже сомневаются в эскалации ситуации на Донбассе.

Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM.

"Я не считаю, что будет эскалация ситуации (на Донбассе, - ред.), но мы остаемся бдительными... Мы надеемся, что дискуссии в рамках нормандского формата смогут возобновиться в ближайшие недели", - подчеркнул он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя эскалация на Донбассе со стороны России является самой системной и масштабной за последние годы. Он отметил, что РФ своими действиями завела ситуацию в тупик, выход из которого является только дипломатия.

Как писало РБК-Украина, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ стягивает войска к границе Украины. По его словам, российская армия готовится к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Подчеркнем, украинская разведка заявила о готовности России к эскалации ситуации на Донбассе. Разведчики считают, что Россия может перейти в наступление вглубь украинской территории.