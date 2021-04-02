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У Франції очікують, що дискусії у рамках нормандського формату незабаром відновляться

Автор: Юлія Струк

Франція розраховує на те, що дискусії у рамках нормандського формату зможуть відновитися у найближчі тижні. У Парижі сумніваються в ескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявив держсекретар при Міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон в ефірі телеканалу BFM.

"Я не вважаю, що буде ескалація ситуації (на Донбасі, - ред.), але ми залишаємося пильними... Ми сподіваємося, що дискусії у рамках нормандського формату зможуть відновитися у найближчі тижні", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Росії є найбільш системною і масштабною за останні роки. Він зазначив, що РФ своїми діями завела ситуацію у глухий кут, виходом з якого є тільки дипломатія.

Як писало РБК-Україна, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ стягує війська до кордону України. За його словами, російська армія готується до військових навчань в Брянську й окупованому Криму.

Підкреслимо, українська розвідка заявила про готовність Росії до ескалації ситуації на Донбасі. Розвідники вважають, що Росія може перейти в наступ вглиб української території.

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