У Франції оцінили витрати через введення режиму НС

Фото: Олів'є Дюссо (twitter.com/olivierdussopt)

Сума витрат складатиме близько 8-10 млрд доларів

Державний секретар у справах держслужби при міністерстві державних рахунків Франції Олів'є Дюссо заявив, що економічні заходи, через введення президентом Франції Еманнюелем Макроном режиму надзвичайного стану, обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Дюссо заявив, що зараз вони знаходяться в процесі доопрацювання і будуть вирішувати, як саме профінансувати оголошені економічні заходи для запобігання протестів "жовтих жилетів".

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надзвичайний економічному та соціальному становищі у Франції. Президент Франції під час телевізійного звернення до громадян заявив про намір оголосити надзвичайний економічний стан додавши, що "ми хочемо домогтися Франції, де є гідність, робота, Франції, де наші діти жили краще за нас".

Нагадаємо, за даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетах" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% у третьому кварталі. Також повідомляється, що керівники виробничих підприємств заявляють про негативний вплив протестів на постачання і роздрібні продажі. Дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впала до найнижчого рівня з травня 2018 року.