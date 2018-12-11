ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Франції оцінили витрати через введення режиму НС

Новини » Політика    11.12.2018 - 00:58
У Франції оцінили витрати через введення режиму НС
Фото: Олів'є Дюссо (twitter.com/olivierdussopt)

Сума витрат складатиме близько 8-10 млрд доларів

Державний секретар у справах держслужби при міністерстві державних рахунків Франції Олів'є Дюссо заявив, що економічні заходи, через введення президентом Франції Еманнюелем Макроном режиму надзвичайного стану, обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Дюссо заявив, що зараз вони знаходяться в процесі доопрацювання і будуть вирішувати, як саме профінансувати оголошені економічні заходи для запобігання протестів "жовтих жилетів".

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон оголосив про надзвичайний економічному та соціальному становищі у Франції. Президент Франції під час телевізійного звернення до громадян заявив про намір оголосити надзвичайний економічний стан додавши, що "ми хочемо домогтися Франції, де є гідність, робота, Франції, де наші діти жили краще за нас".

Нагадаємо, за даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетах" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% у третьому кварталі. Також повідомляється, що керівники виробничих підприємств заявляють про негативний вплив протестів на постачання і роздрібні продажі. Дослідження банку Франції також показало, що завантаження виробничих потужностей впала до найнижчого рівня з травня 2018 року.

Міністр внутрішніх справ Франції прокоментував введення режима НС в країні У Франції число затриманих з початку протестів перевищило 4,5 тисяч осіб
Новини України Франціянадзвичайний стан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся