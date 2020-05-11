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Во Франции отменяют электронные пропуска для выхода из дома

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 03:09
Во Франции отменяют электронные пропуска для выхода из дома
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ослабление карантина не будет касаться ресторанов, баров и кафе

Во Франции с 11 мая начнут ослаблять введенные ранее строгие карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссілкой на DW.

Уже с понедельника откроются магазины, а также будут отменены пропуска для поездок на расстоянии не более 100 километров от места проживания. Любому, кто желает проехать более 100 километров от места проживания, придется иметь при себе специальный пропуск, удостоверяющий, что это - поездка по семейным или профессиональным обстоятельствам.

Власти также снимают ограничения во времени для занятий спортом и для прогулок. Места для прогулок тоже не регламентируются, как это было до сих пор. Постепенно для обучения начнут открываться школы, а также детские сады.

В то же время ослабление карантина не будет касаться ресторанов, баров и кафе.

Пользоваться городским и междугородным транспортом разрешено только в масках.

В часы пик пользоваться местным транспортом смогут только те лица, которые имеют справку от работодателя. Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение правил минимальной дистанции. На станциях и в поездах будут соответствующие отметки.

Кроме того, около 60 станций метро в Париже не будут работать, а на линию выйдут только 75% поездов. Чтобы помочь людям в непростой ситуации, в городе созданы дополнительные велосипедные дорожки.

Ограничения на въезд во Францию также останутся в силе как минимум до 15 июня.

Напомним, ранее во Франции обнаружили новый очаг распространения коронавируса после того, как группа людей побывала на похоронной церемонии.

Парламент Франции в субботу, 9 мая, поддержал продление действия чрезвычайного положения, введенного в стране из-за вспышки коронавируса. Депутаты проголосовали за продление режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 10 июля.

Теги Новости Украины ФранцияКоронавирус
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