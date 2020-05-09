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Во Франции продлили действие чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 23:01
Во Франции продлили действие чрезвычайного положения
Фото: парламент Франции (Assemblée nationale)

Чрезвычайное положение продлили до 10 июля

Парламент Франции в субботу, 9 мая, поддержал продление действия чрезвычайного положения, введенного в стране из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального собрания Франции Twitter.

Так, французский парламент поддержал законопроект о продлении режима чрезвычайного санитарного положения в стране до 10 июля. Документ поддержали 252 парламентария, против выступили 87.

"После достижения соглашения между депутатами и сенаторами в совместном паритетном комитете Национальное собрание приняло законопроект о продлении чрезвычайного санитарного положения", - заявили в парламенте.

Отмечается, что голосование состоялось во французском Сенате. Сперва чрезвычайное санитарное положение во Франции было введено 24 марта на два месяца.

Напомним, вчера сообщалось, что французский Сенат проголосовал за проект закона о продлении до 10 июля чрезвычайного положения из-за коронавируса. Решение поддержали 240 депутатов, еще 25 членов парламента высказались против.

Также РБК-Украина писало, что во Франции за сутки зафиксировали 178 летальных случаев коронавируса. При этом было подтверждено 728 новых случаев инфицирования. Всего в стране было зафиксировано 137 779 случаев коронавируса, из них 25 987 смертей.

Теги Новости Украины Франциячрезвычайное положениеКоронавирус
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