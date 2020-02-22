Во Франции отключили реактор старейшей в стране АЭС

Во Франции отключили от национальной электросети первый из двух реакторов на атомной электростанции Фессенхайм, которая является старейшей в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечается, реактор был отключен ночью около 02:00.

"Реактор был отключен около 02.00 ночи, и мы должны поздравить замечательную работу команд, это был очень эмоциональный момент в диспетчерской", - сказали в энергетической компании Франции EDF.

Кроме того, в компании отметили, что процедура прошла без каких-либо проблем.

Вывод реактора из эксплуатации выглядело как остановка для технического обслуживания. Отличие лишь в том, что на этот раз реактор не будет перезапущен.

При этом работники АЭС угрожали акциями гражданского неповиновения, протестуя против закрытия станции.

Второй реактор АЭС Фессенхайм должны отключить до 30 июня 2002 года.

Напомним, В'объединенные Арабские Эмираты получили лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака". ОАЭ станут первой арабской страной в регионе, которая имеет свою АЭС.

Кроме того, на Ривненской АЭС под'соединяли к сети энергоблок №1 после завершения планового ремонта, который длился 45 дней. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.