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Во Франции ослабили правила самоизоляции: что изменилось

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Воскресенье 02 января 2022 12:47
Во Франции ослабили правила самоизоляции: что изменилось Фото: во Франции ослабили правила самоизоляции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция ослабляет правила самоизоляции в стране. Количество дней меры пресечения для вакцинированных и непривитых - сокращено.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Новые правила вступают в силу уже с понедельника.

По словам министра здравоохранения Оливье Верана, полностью вакцинированным людям нужно будет изолироваться в течение семи дней вместо десяти. Однако, срок самоизоляции сокращается до пяти дней, если они получат отрицательный результат теста.

В то же время те кто отказался прививаться - будут находиться на изоляции в течение десяти дней с возможностью сократить меру пресечения до семи дней при наличии отрицательного теста.

Между тем США также сократили период изоляции до пяти дней, чтобы избежать сбоев в производстве из-за нехватки персонала.

Как отметил министр, соответствующее решение было принято для обеспечения контроля за "Омикроном", который сегодня стремительно распространяется в стране, однако без вреда социально-экономической жизни. По словам Верана, согласно с первыми доступными вирусологическими данным, инкубационный период нового штамма коронавируса оказался короче.

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