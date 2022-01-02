У Франції послабили правила самоізоляції: що змінилося

Франція послаблює правила самоізоляції в країні. Кількість днів запобіжного заходу для вакцинованих та нещеплених - скорочено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Нові правила набирають чинності вже з понеділка.

За словами міністра охорони здоров’я Олів'є Верана, повністю вакцинованим людям потрібно буде ізолюватися протягом семи днів замість десяти. Однак, термін самоізоляції скорочується до п’яти днів, якщо вони отримають негативний результат тесту.

Водночас ті хто відмовився щепитися - перебуватимуть на ізоляції протягом десяти днів з можливістю скоротити запобіжний захід до семи днів при наявності негативного тесту.

Тим часом США також скоротили період ізоляції до п’яти днів, аби уникнути збоїв у виробництві через брак персоналу.

Як відзначив міністр, відповідне рішення було прийнято для забезпечення контролю за "Омікроном", який сьогодні стрімко поширюється в країні, однак зі збереження соціально-економічного життя. За словами Верана, згідно з першими доступними вірусологічними даними, інкубаційний період нового штаму коронавірусу виявився коротшим.