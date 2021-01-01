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Во Франции при попытке разгона массовой вечеринки произошли стычки с полицией

Льерон, Пятница 01 января 2021 14:07
Во Франции при попытке разгона массовой вечеринки произошли стычки с полицией
Фото: полиция во Франции (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В коммуне Льерон (Франция) устроили вечеринку с участием двух тысяч человек. При попытке разгона произошли столкновения с полицейскими.

Об этом сообщает Europe1.

Организаторы празднований арендовали несколько ангаров, чтобы принять как можно больше желающих и расширить количество возможных путей отхода в случае облавы со стороны правоохранительных органов.

Когда прибыла полиция, участники вечеринки вступили с ними в противостояние, закидав их камнями. В ходе столкновений был сожжен один из автомобилей полицейских. Три правоохранителя получили легкие травмы.

В результате правоохранителям пришлось отступить и контролировать подступы к месту проведения мероприятия в ожидании подкрепления.

Напомним, министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой.

Во Франции с 15 декабря частично ослабили карантин. При этом был введен комендантский час с 20:00 до 6:00.

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