ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Франции не исключают третьего локдауна: нагрузка не медицину остается высокой

Париж, Воскресенье 27 декабря 2020 11:19
Во Франции не исключают третьего локдауна: нагрузка не медицину остается высокой
Фото: Оливье Веран (facebook.com/veranolivier)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой.

Об этом Веран заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, сейчас во Франции ежедневно подтверждают около 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

"Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса. Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час", - заявил министр.

Он добавил, что каждый день во Франции госпитализируют около 1,5 тысячи человек из-за коронавируса.

"Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки", - сказал Веран.

Напомним, во Франции с 15 декабря частично ослабили карантин. При этом был введен комендантский час с 20:00 до 6:00.

Также РБК-Украина писало, что во Франции подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ФранцияКарантинЛокдаун

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь