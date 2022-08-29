Во Франции осенью состоится форум по восстановлению Украины

Осенью во Франции состоится Форум по восстановлению Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время обращения к "Движению предприятий Франции" (MEDEF).
"На уровне наших правительств, Украины и Франции мы готовим проведение в Париже такой инициативы осенью - Форума по вопросам восстановления Украины. Я хочу пригласить ваши компании к участию в этой инициативе", - сказал он, обращаясь к французским предпринимателям.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила запустить международную платформу, с помощью которой будут привлекаться инвестиции для Украины.
Также в июле Украина представила западным партнерам план восстановления страны, рассчитанный на 10 лет.
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