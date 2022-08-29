У Франції восени відбудеться форум по відновленню України

Восени у Франції відбудеться Форум з питань відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час звернення до "Руху підприємств Франції" (MEDEF).
"На рівні наших урядів, України та Франції, ми готуємо проведення у Парижі такої ініціативи восени - Форуму з питань відновлення України. Я хочу запросити ваші компанії до участі в цій ініціативі", - сказав він, звертаючись до французьких підприємців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.
Також в липні Україна представила західним партнерам план відновлення країни, який розрахований на 10 років.
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