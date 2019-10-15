Во Франции опасаются возрождения ИГИЛ из-за ситуации в Сирии

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что решения Турции и США в Сирии приведут к возрождению Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии и Ираке. Об этом сообщает Reuters.

Филипп обвинил Вашингтон в разрешении и усилении турецкого наступления из-за своего решения о выводе американских военных из Сирии.

"Это разрушительно для нашей безопасности из-за неизбежного возрождения Исламского государства в северо-восточной Сирии и, возможно, также в северо-западном Ираке, и, следовательно, дестабилизации правительства, которое в этом не нуждается", - сказал премьер-министр Франции.

Напомним, Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября. До этого, 7 октября президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных.

Также сообщалось, что 15 октября коалиция, возглавляемая США, заявила, что ее войска покинули сирийский город Манбидж. В город вошла сирийския армия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что военная операция Турции в Сирии приведет к усилению ИГИЛ.