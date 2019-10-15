США вышли из сирийского Манбиджа после входа туда правительственной армии

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Сирийския армия, в свою очередь, вошла в город

Во вторник, 15 октября, коалиция, возглавляемая США, заявила, что ее войска покинули сирийский город Манбидж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Сообщается, что такое решение было принято после того, как государственные СМИ сообщили, что сирийская правительственная армия вошла в город.

"Американские войска осуществляют преднамеренный вывод войск из северо-восточной Сирии. Мы вне Манбиджа", - заявил представитель американской армии в Сирии Майлс Кэггинс.

Также сообщалось, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над Манбиджом и близлежащими населенными пунктами.

Манбидж - крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны" у своих границ. Турецкое руководство заинтересовано в создании на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, где в случае успеха планируется разместить 2 млн сирийских беженцев из Турции.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций проти Турции. Также он позвонил турецкому лидеру и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии. Кроме того, в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Сирии.