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В Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Новина українською → Париж, Понедельник 29 марта 2021 15:30
В Франции обнаружили новый штамм коронавируса Фото: во Франции обнаружили новый штамм коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здоровья региона Гранд-Эст об обнаружении, "эльзасского" варианта коронавируса. Это новый штамм вируса, который ранее не был зафиксирован ни в одной из стран.

Об этом сообщает DNA.

"Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здравоохранения о распространении в Эльзасе особого варианта, который на данный момент был обнаружен только там", - говорится в сообщении.

По данным медиков, новый штамм имеет мутацию фермента полимеразы, который принимает участие в размножении вируса. Вариант был идентифицирован, так как в скрининговых тестах ПЦР один из маркеров систематически давал отрицательный результат, говорится в сообщении.

В департаментах региона этот вирус обнаружен на уровне 8,8% в Верхнем Рейне и 4,4% в Нижнем Рейне среди проведенных ПЦР-тестов.

Кроме того, в Эльзасе фиксируется значительный рост циркуляции английского варианта коронавируса - 81,1% среди выявленных случаев на прошлой неделе. Южноафриканский и бразильский штаммы составляют 5,6% инфицирований.

Напомним, биологи обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории Израиля в конце осени 2020 года. От других разновидностей вируса он отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Кроме того, сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса.

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