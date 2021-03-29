В Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здоровья региона Гранд-Эст об обнаружении, "эльзасского" варианта коронавируса. Это новый штамм вируса, который ранее не был зафиксирован ни в одной из стран.

"Больница Страсбургского университета сообщила региональное агентство здравоохранения о распространении в Эльзасе особого варианта, который на данный момент был обнаружен только там", - говорится в сообщении.

По данным медиков, новый штамм имеет мутацию фермента полимеразы, который принимает участие в размножении вируса. Вариант был идентифицирован, так как в скрининговых тестах ПЦР один из маркеров систематически давал отрицательный результат, говорится в сообщении.

В департаментах региона этот вирус обнаружен на уровне 8,8% в Верхнем Рейне и 4,4% в Нижнем Рейне среди проведенных ПЦР-тестов.

Кроме того, в Эльзасе фиксируется значительный рост циркуляции английского варианта коронавируса - 81,1% среди выявленных случаев на прошлой неделе. Южноафриканский и бразильский штаммы составляют 5,6% инфицирований.