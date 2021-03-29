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В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса

Новина українською → Иерусалим, Понедельник 29 марта 2021 12:38
В Израиле обнаружили новый штамм коронавируса Фото: в Израиле обнаружили новый вид коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Биологи обнаружили новый штамм коронавируса, который возник на территории Израиля в конце осени 2020 года. От других разновидностей вируса он отличается уникальной мутацией в ключевом белке оболочки.

Описание вируса ученые опубликовали на medRxiv.

Отметим, статьи, опубликованные на medRxiv не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

"Штамм P681H начал встречаться в образцах биоридин пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре", - говорится в описании.

По данным биологов, эта мутация, вероятно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более устойчивым к антителам. Вероятно, она не усиливает симптомы инфекции.

Напомним, сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, обнаружили новый штамм коронавируса. Продолжаются исследования нового штамма.

Кроме того, глава Минздрава Украины заявил, что "британський" штамм коронавируса распространился по всей Украине.

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