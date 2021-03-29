В лаборатории Чехии выявили новый штамм коронавируса
Сотрудники специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно, Чехия, выявили новый штамм коронавируса. Продолжаются исследования нового штамма.
Об этом сообщает Чешское телевидение.
Специалисты утверждают, что новая мутация не опасней, чем британский или южноафриканский штаммы коронавируса.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Чехии с начала пандемии COVID-19 заразились больше 1,5 млн человек. Умерли от заболевания - 25 874.
Накануне чешский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации. Депутаты предоставили правительству до 11 апреля дополнительные полномочия по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19.
В марте власти Чехии сообщали, что в стране был зафиксирован максимум госпитализированных и тяжелобольных с коронавирусом с начала пандемии.
Напомним также, что "британский" штамм коронавируса сейчас распространяется по Украине и является более заразным. Из-за мутации в стране фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса и скачок заболеваемости.