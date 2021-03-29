У Франції виявили новий штам коронавірусу

Лікарня Страсбурзького університету повідомила регіональне агентство здоров'я регіону Гранд-Ест про виявлення нового "ельзаського" варіанту коронавірусу. Це новый штам вірусу, який раніше не був зафіксований в жодній з країн.

Про це повідомляє DNA.

"Лікарня Страсбурзького університету повідомила регіональне агентство охорони здоров’я про поширення в Ельзасі особливого варіанту, який на даний момент був виявлений тільки там", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, новий штам має мутацію ферменту полімерази, який бере участь в розмноженні вірусу. Варіант був ідентифікований, тому що в скринінгових тестах ПЛР один з маркерів систематично давав негативний результат.

У департаментах регіону цей вірус виявлено на рівні 8,8% у Верхньому Рейні та 4,4% у Нижньому Рейні серед проведених ПЛР-тестувань.

Окрім цього, в Ельзасі відзначається значне зростання циркуляції англійського варіанту коронавірусу - 81,1% серед виявлених випадків минулого тижня. Південноафриканський та бразильський штами становлять 5,6% інфікувань.