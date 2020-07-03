Во Франции назначен новый премьер-министр

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра страны. Им стал Жан Кастекс, который ранее координировал французскую стратегию выхода из коронакризиса.

Об этом сообщает AP.

Новому премьеру Франции 55 лет, его называют скромным, но профессиональным госслужащим. Кастекс до этого работал в нескольких правительствах. Его план постепенного выхода Франции из карантина считается в целом успешным.

Ожидается, что будут заменены если не все, то многие члены правительства Эдуара Филиппа, который ушел с поста премьера после консультаций с Макроном. К слову, французский президент высоко оценил "выдающуюся работу" Филиппа за последние три года его премьерства.

Перестановки в правительстве Франции происходят через несколько дней после крупного проиграша партии Макрона "Республика на марше" на местных выборах. Его представители проиграли в крупнейших городах - Лионе, Марселе и Бордо. В Париже победу одержала действующая мэр Анн Идальго.

Напомним, об отставке Эдуара Филиппа с должности премьера Франции стало известно сегодня утром.

Вероятно, Филипп вернется в портовый город Гавр, где был ранее избран мэром.