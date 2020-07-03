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Премьер Франции подал в отставку

Новости » Политика     03.07.2020 - 11:02
Премьер Франции подал в отставку
Фото: Эдуар Филипп (flickr.com Jacques Paquier)

Президент Франции его отставку принял

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку. Вместе с ним ушло и все правительство.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что решение, обнародованное сегодня Елисейским дворцом, вступает в силу практически сразу.

"(Уходящий премьер-министр) вместе с членами правительства обеспечивает управление текущими делам до назначения нового правительства", - сказано в сообщении.

Теперь президент Франции Эммануэль Макрон должен определиться с новым премьером и составом правительства.

Что касается уже бывшего премьера Франции, то он, скорее всего вернется в Гавр, где был ранее избран мэром города.

Напомним, 28 июня во Франции состоялись местные выборы. Эдуар Филипп победил на выборах мэра одного из крупнейших портовых городов - Гавра. Он уже возглавлял этот город в 2010 году.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Францияотставка
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