Во Франции начался выход из жесткого карантина

Фото: флаг Франции (pixabay.com)

В стране откроются некоторые школы, магазины, а транспорт будет ездить чаще

В понедельник, 11 мая, во Франции началось постепенное ослабление карантина, введенного почти два месяца назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Так, в стране будет разрешено ездить на авто и гулять без специального разрешения; возобновится работа некоторых школ, магазинов; общественный транспорт станет ездить более интенсивно.

Передвигаться можно будет в радиусе 100 километров.

Тем не менее, сохраняются ограничения собраний - одновременно могут собираться не более 10 человек. Также снова можно заниматься спортом в любое время суток без какого-либо разрешения.

Также отмечается, что для поездок на общественном транспорте потребуется сертификат от работодателя. Но это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе - таким образом, приоритет отдается людям, которые едут на работу или по неотложным делам.

Кроме этого, в транспорте будет введен "масочный режим". В общественных местах это необязательно, но настоятельно рекомендуется.

В большинстве регионов Франции снова разрешается гулять в парках. Но в столице и восточном регионе Гран-Эст, наиболее пострадавших от эпидемии, они пока остаются закрытыми.

Также сегодня на работу вышли преподаватели, чтобы подготовиться к появлению учеников завтра, 12 мая. В классе будет находиться не более 10 детей одновременно. Некоторые школы могут частично продолжить дистанционное обучение, но это по желанию.

Напомним, ранее сообщалось, что с середины марта до начала мая во Франции было выписано 915 000 штрафов за нарушение карантина. Это принесло французскому правительству более 123 миллионов евро.