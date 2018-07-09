Во Франции могут заблокировать 2 млн евро для партии Ле Пен

Ле Пен ответила, что партия больше не может одалживать средства у иностранного банка

Во Франции судьи могут вынести решение о заблокировании 2 млн евро государственных субсидий правой партии "Национальное собрание", которую возглавляет Марин ле Пен. Об этом сообщает EUobserver.

Так, судьи решают остановить ли выплату этих средств в рамках расследования о том, что партия злоупотребляла средствами из фондов ЕС, которые выделяются евродепутатам.

В ответ Ле Пен заявила в Twitter, что ее партия "будет мертва к концу августа", если судьи примут это решение.

"Мы устали от этих преследований. Мы - политическая партия, которая даже не может получить кредит, которая даже не может получить чековую книжку. Мы больше не можем занимать у иностранного банка. Нас постепенно убивают", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Суд ЕС обязал Ле Пен вернуть Европарламенту 300 тыс. евро.