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Суд ЕС обязал Ле Пен вернуть Европарламенту 300 тыс. евро

НовостиПолитика    19.06.2018 - 12:02
Фото: Марин Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)
Фото: Марин Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)

Лидера французских ультраправых обвинили в злоупотреблении средствами

Лидера ультраправой партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту 300 тыс. евро, выданных на зарплату помощникам. Такое решение принял суд Евросоюза после обвинения Ле Пен в злоупотреблении средствами, передает "Европейская правда".

Постановление стало следствием расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году заявило, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298 497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Парламент предупредил Ле Пен, что если деньги не будут возвращены до января 2017 года, они будут сняты с ее зарплаты.

Генеральный суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, потому что Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.

Напомним, участники съезда правопопулистской партии "Национальный фронт", который проходит в Лилле 11 марта 2018 года, лишили Жана-Мари Ле Пена поста почетного председателя этой политсилы.

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Теги публикации: Марин Ле Пен, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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