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У Франції можуть заблокувати 2 млн євро для партії Ле Пен

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 11:30
Фото: Марін Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)
Фото: Марін Ле Пен (flickr.comEuropean Parliament)

Ле Пен відповіла, що партія більше не може позичати кошти у іноземного банку

У Франції судді можуть винести рішення про заблокування 2 млн євро державних субсидій правої партії "Національне зібрання", яку очолює Марін ле Пен. Про це повідомляє EUobserver.

Так, судді вирішують чи зупинити виплату цих коштів в рамках розслідування про те, що партія зловживала коштами з фондів ЄС, які виділяються євродепутатам.

У відповідь Ле Пен заявила у Twitter, що її партія "буде мертва до кінця серпня", якщо судді ухвалять це рішення.

"Ми втомилися від цих переслідувань. Ми - політична партія, яка навіть не може отримати позику, яка навіть не може отримати чекову книжку. Ми більше не можемо позичати у іноземного банку. Нас поступово вбивають", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Суд ЄС зобов'язав Ле Пен повернути Європарламенту 300 тис. євро.

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Теги публікації: Франція, Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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