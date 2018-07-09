У Франції можуть заблокувати 2 млн євро для партії Ле Пен

Ле Пен відповіла, що партія більше не може позичати кошти у іноземного банку

У Франції судді можуть винести рішення про заблокування 2 млн євро державних субсидій правої партії "Національне зібрання", яку очолює Марін ле Пен. Про це повідомляє EUobserver.

Так, судді вирішують чи зупинити виплату цих коштів в рамках розслідування про те, що партія зловживала коштами з фондів ЄС, які виділяються євродепутатам.

У відповідь Ле Пен заявила у Twitter, що її партія "буде мертва до кінця серпня", якщо судді ухвалять це рішення.

"Ми втомилися від цих переслідувань. Ми - політична партія, яка навіть не може отримати позику, яка навіть не може отримати чекову книжку. Ми більше не можемо позичати у іноземного банку. Нас поступово вбивають", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Суд ЄС зобов'язав Ле Пен повернути Європарламенту 300 тис. євро.