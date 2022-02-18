Во Франции местный житель случайно отключил интернет во всем городе

Из-за того, что дети проводили слишком много времени в социальных сетях - отец из Франции, чье имя не разглашается, решил приобрести глушилку для блокировки интернета. Он включал ее с полуночи до трех часов ночи.

К его несчастью, устройство было настолько мощным, что отключало интернет во всем городе. После этого в полицию поступали численные жалобы от местных жителей и поставщика интернет-услуг.

Правоохранители, используя радио-гониометрическое устройство - выявили глушилку в доме мужчины. Расследование ведется и дальше, однако отцу детей теперь грозит до полугода тюрьмы или же штраф в размере 30 тысяч евро.

Во Франции подобные устройства запрещены.