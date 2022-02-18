У Франції місцевий житель випадково відключив інтернет у всьому місті

У Франції чоловік випадково відключив інтернет у місті Мессанж. Він намагався обмежити доступ до мережі своїм дітям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.
Через те, що діти проводили занадто багато часу в соціальних мережах - батько з Франції, чиє ім'я не розголошується, вирішив придбати глушилку для блокування інтернету. Він включав її з півночі до третьої години ночі.
На його нещастя, пристрій був настільки потужним, що відключало інтернет у всьому місті. Після цього в поліцію надходили чисельні скарги від місцевих жителів і постачальника інтернет-послуг.
Правоохоронці, використовуючи радіо-гоніометричний пристрій - виявили глушилку в будинку чоловіка. Розслідування ведеться і далі, проте батькові дітей тепер загрожує до пів року в'язниці або ж штраф у розмірі 30 тисяч євро.
У Франції подібні пристрої заборонені.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сенатори США підготували законопроект, який може зобов'язати онлайн-платформи посилити заходи щодо захисту неповнолітніх.