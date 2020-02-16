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У Франції під час аварії туристичного літака загинули чотири людини

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 20:39
У Франції під час аварії туристичного літака загинули чотири людини
Фото (france3-regions.francetvinfo.fr)

В результаті катастрофи загинув пілот літака і троє пасажирів

На півдні Франції невеличкий туристичний літак зазнав аварії, в результаті загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал France 3.

Повідомляється, що літак вилетів з міста Ангулем (регіон Пуату-Шарант) і розбився в декількох кілометрах на північ від злітно-посадкової смуги аеродрому Мійо-Ларзака близько 13.00 (14.00 за київським часом) в місті Крессель. З невідомих причин пілот не впорався з керуванням, а літак загорівся при зіткненні.

В результаті катастрофи загинув пілот літака і троє пасажирів. За фактом аварії розпочато розслідування, в ході якого фахівці встановлять причини катастрофи.

Нагадаємо, три рятувальника загинули в результаті краху вертольота в районі Марселя, на півдні Франції. Вертоліт знаходився в дорозі, щоб допомогти людям, які постраждали в результаті сильної повені. Катастрофа сталася в ніч на 1 грудня. Ведеться розслідування для з'ясування причини аварії.

До цього на заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Двоє пілотів літака залишилися неушкоджені. При цьому ударною хвилею пошкодило фасад будинку, жителів якого в результаті евакуювали.

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