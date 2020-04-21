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Во Франции коронавирусом заразились менее 6% населения

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 15:33
Во Франции коронавирусом заразились менее 6% населения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В случае снятия карантинных ограничений есть вероятность второй волны эпидемии

Во Франции коронавирусом заболели менее 6% населения страны, что является недостаточным количеством для предотвращения второй волны эпидемии в случае снятия карантинных ограничений. Об этом сообщает Le Figaro.

Соответствующие выводы представили ученые Института Пастера, призвав не ослаблять карантинные ограничения после 11 мая.

"Чтобы коллективного иммунитета было достаточно, чтобы избежать второй волны, понадобилось бы 70% людей с иммунитетом. Мы очень далеко от этого. Таким образом, меры должны быть сохранены", - сказал главный автор исследования Саймон Куше.

Согласно исследованию, доля зараженного населения во Франции составляет 5,7%. При этом причиной невысокого количества больных являются карантинные ограничения, которые позволили сократить количество инфицированных одним больным с 3,3 человек до 0,5.

Также исследование показало, что смертность от COVID-19 составляет 0,5% инфицированных. При этом летальность зависит от возраста и пола - смертность среди мужчин на 50% выше, чем у женщин, которая увеличивается с возрастом.

Напомним, в середине апреля французское правительство продлило ограничительные меры в связи с коронавирусом до 11 мая. В частности, во Франции ограничено передвижение по стране.

Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что ограничения будут отменяться постепенно и только после стабилизации уровня распространения вируса.

Отметим, за прошлые сутки во Франции выявили 2,5 тысячи новых случаев заболевания. Всего в мире более 1,6 млн активных больных COVID-19.

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