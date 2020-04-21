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У Франції коронавірусом заразилися менше 6% населення

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 15:33
У Франції коронавірусом заразилися менше 6% населення
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У разі зняття карантинних обмежень є ймовірність другої хвилі епідемії

У Франції коронавірусом захворіли менше 6% населення країни, що є недостатнім кількістю для запобігання другої хвилі епідемії у разі зняття карантинних обмежень. Про це повідомляє Le Figaro.

Відповідні висновки представили вчені Інституту Пастера, закликавши не послаблювати карантинні обмеження після 11 травня.

"Щоб колективного імунітету було достатньо, щоб уникнути другої хвилі, знадобилося б 70% людей з імунітетом. Ми дуже далеко від цього. Таким чином, заходи повинні бути збережені", - сказав головний автор дослідження Саймон Куше.

Згідно з дослідженням, частка зараженого населення у Франції становить 5,7%. При цьому причиною невисокого кількості хворих є карантинні обмеження, які дозволили скоротити кількість інфікованих одним хворим з 3,3 до 0,5.

Також дослідження показало, що смертність від COVID-19 складає 0,5% інфікованих. При цьому летальність залежить від віку і статі - смертність серед чоловіків на 50% вище, ніж у жінок, яка збільшується з віком.

Нагадаємо, в середині квітня французький уряд продовжило обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом до 11 травня. Зокрема, у Франції обмежено пересування по країні.

Також президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що обмеження будуть відмінятися поступово і тільки після стабілізації рівня поширення вірусу.

Зазначимо, за минулу добу у Франції виявили 2,5 тисячі нових випадків захворювання. Всього у світі понад 1,6 млн активних хворих COVID-19.

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