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В Беларуси и Испании за сутки выявили почти одинаковое число случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 08:21
В Беларуси и Испании за сутки выявили почти одинаковое число случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лидером по темпам распространения болезни остаются США

За минувшие сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев коронавируса, когда в Испании подтвердили - 1536. Такие данные сайта Worldometers.

Отметим, лидером по темпам распространения болезни остаются США, где за сутки диагностировали почти 28 тыс. заражений. За это же время в Британии и Турции подтвердили по 4,6 тысяч заражений.

В России 20 апреля насчитали 4,2 тыс. новых случаев, во Франции - 2,5 тыс., в Италии - 2,2 тыс. , в Бразилии - свыше 2 тыс. и 1,7 тыс. в Канаде.

Активное количество случаев коронавируса составляет 1 млн 664 тыс. По состоянию на утро 21 апреля во всем мире умерли 170 тыс. человек. Выздоровели с начала пандемии почти 647 тыс.человек.

В то же время, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости начинать учебный процесс в школах республики, несмотря на вспышку коронавируса в стране.

Отметим, когда в Беларуси было 153 зараженных коронавирусом, Лукашенко заявлял, что страна прошла пик эпидемии.

РБК-Украина писало, что Беларусь 16 апреля опередила Украину по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

На фоне эпидемии растут рейтинги всей действующей власти, - социолог Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 21 апреля
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