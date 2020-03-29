Во Франции от коронавируса умер экс-министр промышленности

Фото: Патрик Деведжян (flickr.con / Jacques Paquier)

Деведжян умер в возрасте 75 лет

Бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян в воскресенье, 29 марта, умер от заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике местных властей.

О заражении коронавирусом Деведжян сообщил 26 марта на своей странице в Twitter. Тогда он рассказал, что находится в стабильном состоянии, а также поблагодарил за работу врачей.

Отмечается, что на момент смерти Деведжяну было 75 лет.

Напомним, ранее стало известно о смерти от коронавируса Олега Мищенко - бывшего заместителя председателя Киевской ОГА. Мищенко умер от коронавируса после недели борьбы с болезнью. Экс-заместитель председателя Киевской ОГА сегодня скончался в больнице.

Также РБК-Украина писало, что от коронавируса умер экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс. Бывший президент "Реала" скончался в возрасте 76 лет. Он занимал пост президента "Реала" с 1995 по 2000 год.

Кроме того, жертвой коронавируса стал бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. Он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана 26 февраля, на следующий день 81-летний дипломат скончался.