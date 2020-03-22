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Экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 00:53
Экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса
Фото: Лоренсо Санс (из открытых источников)

Санс умер в возрасте 76 лет

Экс-президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Отмечается, что Санс умер в возрасте 76 лет. Он занимал должность президента "Реала" с 1995 по 2000 год.

Экс-президента "Реала" госпитализировали 17 марта с высокой температурой и проблемами с дыханием. У Санса подтвердили коронавирус. До этого у него восемь дней была лихорадка. Врачи оценили его состояние как тяжелое. 21 марта Санс умер.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского "Ювентуса" и национальной команды Аргентины Пауло Дибала, а также его девушка заразились коронавирусной инфекцией. Это третий случай заражения в клубе.

РБК-Украина писало, что первый случай заражения коронавирусом выявлен у одного из футболистов немецкого "Айнтрахта".

Напомним, ранее в футбольном клубе "Валенсия" сообщили о новых случаях заражения коронавирусом. Имена заразившихся не раскрываются. Вместе с тем отмечается, что положительные тесты на коронавирус сдали 35% сотрудников, включая футболистов.

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