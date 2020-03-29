ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

От коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко

Новости » Инфраструктура     29.03.2020 - 13:23
От коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко
Фото: Олег Мищенко (facebook.com / lev.partskhaladz1)

Мищенко умер в воскресенье, 29 марта

Бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко умер от коронавируса в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил президент "Конфедерации строителей Украины" Лев Парцхаладзе на странице в Facebook.

По словам Парцхаладзе, у Мищенко, который был членом Совета директоров строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Сегодня экс-заместитель председателя Киевской ОГА умер в больнице.

"Он всю неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.

От коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заразился Геннадий Фукс - депутат Запорожского областного совета. Сейчас больной коронавирусом депутат находится в больнице, где проходит курс лечения.

Кроме того, вчера о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло ощущение запаха.

Кроме Скороход, коронавирус уже диагностировали у трех народных депутатов - Сергея Шахова, Сергея Рудыка и Руслана Горбенко. Первым коронавирусом заболел депутат Шахов, а у Горбенко коронавирус обнаружили лишь со второй попытки.

В Луцке подтвердили коронавирус у директора городской клинической больницы В Киеве увеличилось число зараженных коронавирусом
Новости Украины КиевпреступленияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь