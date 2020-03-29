От коронавируса умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Мищенко

Фото: Олег Мищенко (facebook.com / lev.partskhaladz1)

Мищенко умер в воскресенье, 29 марта

Бывший заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко умер от коронавируса в воскресенье, 29 марта. Об этом сообщил президент "Конфедерации строителей Украины" Лев Парцхаладзе на странице в Facebook.

По словам Парцхаладзе, у Мищенко, который был членом Совета директоров строителей Украины, на прошлой неделе диагностировали коронавирус. Сегодня экс-заместитель председателя Киевской ОГА умер в больнице.

"Он всю неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое", - написал Парцхаладзе.

Напомним, вчера стало известно, что коронавирусом заразился Геннадий Фукс - депутат Запорожского областного совета. Сейчас больной коронавирусом депутат находится в больнице, где проходит курс лечения.

Кроме того, вчера о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло ощущение запаха.

Кроме Скороход, коронавирус уже диагностировали у трех народных депутатов - Сергея Шахова, Сергея Рудыка и Руслана Горбенко. Первым коронавирусом заболел депутат Шахов, а у Горбенко коронавирус обнаружили лишь со второй попытки.