Во Франции компьютерный сбой привел к задержке авиарейсов

Во Франции произошел компьютерный сбой в системе представления планов полетов, в результате чего авиарейсы задерживали на территории всей страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления гражданской авиации страны (DGAC).

Сообщается, что неполадки в автоматизированной системе возникли минувшей ночью примерно в 02:30 (03:30 по Киеву). В ведомстве отметили, что данная поломка никак не сказалась на безопасности пассажиров. Специалистам удалось восстановить систему к 11:30 (12:30 по Киеву). Сейчас специалисты занимаются расследованием причин случившегося.

Сбой привел к задержкам на всех рейсах от получаса до полутора часов. С учетом ожидаемого в выходной день трафика в аэропортах страны, а также накопившихся сдвигов в расписании задержки авиарейсов должны уменьшиться в течение дня.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины предуждало о забастовках в аэропорту "Хитроу" в Лондоне (Великобритания), которые могут повлиять на его режим работы.Как сообщает пресс-служба профсоюза Unite, более 4000 сотрудников аэропорта, включая охранников, инженеров, оперативников по обслуживанию пассажиров и пилотов, должны выйти были выйти на забастовку.