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МИД предупреждает о задержках рейсов в аэропорту Лондона из-за забастовок

Новости » Туризм    17.07.2019 - 14:23
МИД предупреждает о задержках рейсов в аэропорту Лондона из-за забастовок
Иллюстративное фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Забастовки планируются на 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа

Министество иностранных дел Украины предупреждает о забастовках в аэропорту "Хитроу" в Лондоне (Великобритания), которые могут повлиять на его режим работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook департамента консульской службы МИД Украины.

Отмечается, что забастовки планируются на 26, 27 июля и 5, 6, 23, 24 августа 2019 года.

"Рекомендуем гражданам Украины использовать другие аэропорты Лондона на днях, если это возможно, а в случае запланированных рейсов из/до аэропорта "Хитроу", отслеживать информацию и советы авиакомпании, которые должны осуществлять ваш перелет, а также - служб аэропорта", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба профсоюза Unite, более 4000  сотрудников аэропорта, включая охранников, инженеров, оперативников по обслуживанию пассажиров и пилотов, должны выйти в пятницу 26 июля, в субботу 27 июля, в понедельник 5 августа, во вторник 6 августа, в пятницу 23 августа и в субботу 24 августа на протест, который потенциально может закрыть аэропорт.

Как сообщало РБК-Украина, авиакомпания Wizz Air объявила о сокращение части рейсов из Киева по 17 направлениям из-за задержки с поставкой самолетов. Таким образом, с 3 по 20 августа будет уменьшена частота полетов в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаки, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген. Общий объем сокращенных рейсов по указанным направлениям составит до 24 в неделю.

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