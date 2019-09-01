У Франції комп'ютерний збій привів до затримки авіарейсів

У Франції відбувся комп'ютерний збій в системі подання планів польотів, в результаті чого авіарейси затримували на території всієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління цивільної авіації країни (DGAC).

Повідомляється, що неполадки в автоматизованій системі виникли минулої ночі приблизно о 02:30 (03:30 за Києвом). У відомстві зазначили, що дана поломка ніяк не позначилася на безпеці пасажирів. Фахівцям вдалося відновити систему до 11:30 (12:30 за Києвом). Зараз фахівці займаються розслідуванням причин події.

Збій привів до затримок на всіх рейсах від півгодини до півтори години. З урахуванням очікуваного у вихідний день трафіку в аеропортах країни, а також накопичених зрушень у розкладі затримки авіарейсів повинні зменшитися протягом дня.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України предуждало про страйках в аеропорту "Хітроу" в Лондоні (Великобританія), які можуть вплинути на його режим роботи.Як повідомляє прес-служба профспілки Unite, понад 4000 співробітників аеропорту, включаючи охоронців, інженерів, оперативників по обслуговуванню пасажирів та пілотів, повинні вийти були вийти на страйк.