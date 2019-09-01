ru
ua

У Франції комп'ютерний збій привів до затримки авіарейсів

Новини » Суспільство   

В даний час фахівцям вдалося відновити систему

У Франції відбувся комп'ютерний збій в системі подання планів польотів, в результаті чого авіарейси затримували на території всієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління цивільної авіації країни (DGAC).

Повідомляється, що неполадки в автоматизованій системі виникли минулої ночі приблизно о 02:30 (03:30 за Києвом). У відомстві зазначили, що дана поломка ніяк не позначилася на безпеці пасажирів. Фахівцям вдалося відновити систему до 11:30 (12:30 за Києвом). Зараз фахівці займаються розслідуванням причин події.

Збій привів до затримок на всіх рейсах від півгодини до півтори години. З урахуванням очікуваного у вихідний день трафіку в аеропортах країни, а також накопичених зрушень у розкладі затримки авіарейсів повинні зменшитися протягом дня.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України предуждало про страйках в аеропорту "Хітроу" в Лондоні (Великобританія), які можуть вплинути на його режим роботи.Як повідомляє прес-служба профспілки Unite, понад 4000 співробітників аеропорту, включаючи охоронців, інженерів, оперативників по обслуговуванню пасажирів та пілотів, повинні вийти були вийти на страйк.

Раді пропонують скасувати держфінансування партій, які програли вибори Шуфрич очолить комітет по свободі слова
Читати всі новини