У Франції не виключають третього локдауну: навантаження на медицину залишається високою

Фото: Олів'є Віра (facebook.com/veranolivier)

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра не виключив введення третього локдауну в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високою.

Про це Віра заявив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За його словами, зараз у Франції щодня підтверджують близько 15 тисяч нових випадків зараження COVID-19.

"Ми не виключаємо запровадження заходів, які можуть бути необхідні для захисту населення від коронавірусу. Це не означає, що рішення прийнято, але ми спостерігаємо за розвитком ситуації кожну годину", - заявив міністр.

Він додав, що кожен день у Франції госпіталізують близько 1,5 тисячі осіб через коронавірус.

"Навантаження на систему охорони здоров'я залишається високою. Ми готові прийняти необхідні заходи у разі погіршення обстановки", - сказав Віра.

Нагадаємо, у Франції з 15 грудня частково послабили карантин. При цьому було введено комендантську годину з 20:00 до 6:00.

Також РБК-Україна писало, що у Франції підтвердили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу.