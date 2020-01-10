Во Франции не исключают, что Иран может получить ядерное оружие

Фото: Жан-Ив Ле Дриан (flickr.com francediplomatie)

Глава МИД Франции не исключает, что Иран может получить ядерное оружие в течение года-двух

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключает, что Иран может получить ядерное оружие в течение года-двух. Об этом сообщает радиостанция RTL, передает Reuters.

По его словам, Иран может получить ядерное оружие, если продолжится несоблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий.

"Втечение довольно короткого периода времени, от одного до двух лет, они могут получить доступ к ядерному оружию, что не вариант", - сказал он.

Напомним, 5 января власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

Кроме того, страны Североатлантического Альянса (НАТО) выступили против того, чтобы Иран получил ядерного оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО на протяжении нескольких лет выражало озабоченность действиями Ирана, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.