У Франції не виключають, що Іран може отримати ядерну зброю

Фото: Жан-Ів Ле Дріан (flickr.com francediplomatie)

Глава МЗС Франції не виключає, що Іран може отримати ядерну зброю протягом року-двох

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан не виключає, що Іран може отримати ядерну зброю протягом року-двох. Про це повідомляє радіостанція RTL, передає Reuters.

За його словами, Іран може отримати ядерну зброю, якщо продовжиться недотримання Спільного всеосяжного плану дій.

"Протягом досить короткого періоду часу, від одного до двох років, вони можуть отримати доступ до ядерної зброї, що не варіант", - сказав він.

Нагадаємо, 5 січня влада Ірану оголосила про відмову від основного зобов'язання з ядерного угодою 2015 року відносно обсягів збагаченого урану. Іран планує і надалі продовжувати співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), але відтепер обсяги збагаченого урану будуть залежати від потреб Тегерана.

Президент США Дональд Трамп звернувся до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, заявивши, що у Ірану під час його правління не буде ядерної зброї.

Крім того, країни Північноатлантичного Альянсу (НАТО) виступили проти того, щоб Іран отримав ядерної зброї. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО протягом декількох років висловлювало занепокоєння діями Ірану, які дестабілізують ситуацію на Близькому Сході.