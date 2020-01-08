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Трамп: пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Новости » Политика     08.01.2020 - 18:38
Трамп: пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп заявил, что Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после удара Тегерана по американским базам в Ираке, заявив, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия. Трансляция велась на американских телеканалах и на сайте Белого дома.

По словам Трампа, Вашингтон не намерен стремиться к эскалации с Ираном, но продолжит кампанию максимального давления.

"Пока я президент, у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - заявил он, отметив, что удар Тегерана не нанес Вашингтону серьезного ущерба, никто не погиб.

Напомним, 5 января власти Ирана объявили об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана. Иран планирует и в дальнейшем продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), но отныне объемы обогащенного урана будут зависеть от потребностей Тегерана.

Также РБК-Украина писало, что, по словам советника Белого дома Келлиан Конвей, Трамп уверен, что ему удастся заставить Иран заключить новое ядерное соглашение.

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