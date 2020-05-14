У Франції допускають повернення до жорсткої ізоляції через коронавірус

Макрон заявив, що занадто рано проголошувати перемогу в боротьбі з коронавірусом
Уряд Франції допускає ймовірність повернення до режиму жорстких карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомила представник уряду Сибет Ндіай, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV
На засіданні ради міністрів був присутній президент Франції Еммануель Макрон.
За словами Ндіай, президент сказав, що "занадто рано проголошувати перемогу", але підкреслив "правильність обраного шляху".
При цьому він заявив міністрам, що необхідно приготуватися до трьох вірогідним моментів, коли може виникнути необхідність вдатися до повторної ізоляції.
За словами Ндіай, Макрон закликав уряд озброїтися на випадок такої перспективи.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку з-за ризику нового спалаху вірусу COVID-19.
Раніше під Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом. Перший випадок був зареєстрований ще в кінці грудня. Цей пацієнт вилікувався і міг навіть не підозрювати, що у нього коронавірус.