У Франції допускають повернення до жорсткої ізоляції через коронавірус

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон заявив, що занадто рано проголошувати перемогу в боротьбі з коронавірусом

Уряд Франції допускає ймовірність повернення до режиму жорстких карантинних заходів через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомила представник уряду Сибет Ндіай, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал BFMTV

На засіданні ради міністрів був присутній президент Франції Еммануель Макрон.

За словами Ндіай, президент сказав, що "занадто рано проголошувати перемогу", але підкреслив "правильність обраного шляху".

При цьому він заявив міністрам, що необхідно приготуватися до трьох вірогідним моментів, коли може виникнути необхідність вдатися до повторної ізоляції.

Перша така ймовірність може з'явитися в кінці травня-початку червня після довгих вихідних католицького свята П'ятидесятниці.

Другим тривожним періодом є майбутній сезон відпусток і очікувані поїздки французів за кордон.

Третій момент не окреслені час — це раптова деградація епідеміологічної обстановки.

За словами Ндіай, Макрон закликав уряд озброїтися на випадок такої перспективи.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір обмежити французів у поїздках за кордон влітку з-за ризику нового спалаху вірусу COVID-19.