Во Франции за день от коронавируса умерли 108 человек

За сутки от коронавируса во Франции скончались 108 человек, тысячи людей в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Сообщается, что общее количество смертельных случаев в стране достигло 372 человек. Всего коронавирусом заразились более 10 тыс. французов.

По информации Министерства здравоохранения, на данный момент госпитализировано 4761 человека, больше тысячи находятся в отделениях интенсивной терапиии в тяжелом состоянии. При этом известно всего о нескольких десятках людей, которые смогли вылечиться от вируса.

Франция занимает пятое место по количеству случаев заражения COVID-19 в Европе. Больше всего инфицированных в Италии - 41,1 тыс. человек.

Напомним, Франция закрыла границы и ограничила поездки между странами ЕС на 30 дней. Также был перенесен второй тур муниципальных выборов.

Ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланке спрогнозировал, что распространение коронавируса пойдет на спад после того, как им переболеют до 70% населения страны.